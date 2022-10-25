Баку, , 16:15 — REGNUM Среди детей и взрослых в Азербайджане начал распространяться новый вирус. Об этом 25 октября сообщил изданию Oxu. az главный инфекционист республики Тайяр Эйвазов.

«Преимущественно наблюдаются симптомы поражения верхних дыхательных путей — насморк или заложенность носа, чихание, кашель, боль в горле и т.д. Перечисленное может проявляться как на фоне повышенной, так и нормальной температуры», — сказал Эйвазов.

Он отметил, что клиническая картина проявления вируса схожа с COVID-19, но тесты на коронавирус показывают отрицательный результат.

По данным на 24 октября, за последние сутки в Азербайджане выявили пять новых случаев заражения коронавирусом. За тот же период 15 человек с диагнозом COVID-19 выписали.