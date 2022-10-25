Челябинск, , 16:09 — REGNUM В Челябинске суд продлил арест 56-летнему гражданину, обвиняемому в девяти эпизодах получения взяток. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Наручники

По данным следователей, с декабря 2019 по ноябрь 2021 года он действовал совместно с должностными лицами учреждения «Городская среда». Взятки предназначались за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов.

Ранее гражданин был задержан и затем арестован. А после этого Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил ему заключение под стражей на 2 месяца, до 27 декабря.