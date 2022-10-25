Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в центре Санкт-Петербурга, в которой принимал участие бывший участник телешоу «Дом-2» Руслан Перов, сообщил 25 октября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Драка в центре Петербурга оперативное видео

Напомним, поздним вечером 22 октября у входа в ТК «Невский центр» на Невском проспекте произошла потасовка между несколькими мужчинами. По предварительным данным, 30-летний нетрезвый профессиональный футболист и участник шоу «Дом-2» Перов вместе с двумя друзьями были слишком назойливы в попытке познакомиться с проходившими мимо девушками. Поведение мужчин не понравилось друзьям горожанок и те попросили оставить их в покое. Словесная перепалка перешла в рукоприкладство. В ход пошли кулаки, ноги, а также травматическое оружие, из которого выстрелили в воздух.

«Каких-либо заявлений, сообщений в полицию по этому инциденту не поступало, в том числе и из медицинских учреждений. Тем не менее, сотрудники уголовного розыска Центрального района установили и время драки, и ее причины, и ее участников, несмотря на желание последних избежать внимания полиции», — добавил собеседник агентства, уточнив, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности троицы, спровоцировавшей конфликт. Один из них, 30-летний житель областного города Тосно Руслан Перов, задержан по подозрению в стрельбе из травматического пистолета «Оса».

«Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Двое его товарищей, 39-летний житель Павловска и 33-летний житель Тосно, допрошены в качестве свидетелей. Теперь с целью объективного расследования полицейские устанавливают вторую сторону конфликта», — подытожил источник агентства.

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