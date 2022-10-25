Казань, , 16:12 — REGNUM Сотрудники таможни в Татарии и Приволжской оперативной таможни пресекли контрабандный канал продукции военного назначения. Об этом сообщает пресс-служба таможни РТ.

Работа таможни Customs.ru

Установлено, что 38-летний житель Казани под вымышленными данными незаконно пытался направить в международных почтовых отправлениях в США гарнитуры с активной системой защиты слуха («ГСШ-01 и ГСШ-01 6М2»), входящие в комплект боевой экипировки «Ратник», предназначенные для ограничения и блокировки шумового сигнала. Данная продукция относится к военной технике и запрещена к гражданскому обороту.

Позже в гараже задержанного обнаружили ГСШ-01 6М2 в количестве трех штук. Их тоже намеревались отправить за рубеж. Подозреваемый находил клиентов через социальные сети.

В отношении жителя Казани возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС военной техники»). Мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии задержали 40-летнего бизнесмена по подозрению в незаконном экспорте из России химического вещества, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения.

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