Симферополь, 25 октября 2022, 16:07 — REGNUM В Крыму приняли решение отказаться от бюджетных трат на проведение и организацию мероприятий к Новому году. Об этом 25 октября сообщил в телеграм-канале спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
Константинов отметил, что в муниципальных образованиях возможно предусмотреть минимальные траты с помощью бизнеса и общественности на украшение ёлки. Также не останутся без праздника дети — утренники для них проведут в детсадах, школах, больницах, детям отправят подарки и в рамках парламентской ёлки.
В то же время от крупных детских мероприятий в регионе откажутся в связи с действием в Крыму «жёлтого» уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования.
Спикер подчеркнул, что для предпринимателей ограничений нет, кроме моральных: увеселительные мероприятия проводить можно, однако они не уместны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ряда регионов уже заявили об отказе от широкого празднования Нового года, сэкономленные средства в нескольких случаях решено было отправить на нужды СВО.