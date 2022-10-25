Симферополь, 25 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Крыму приняли решение отказаться от бюджетных трат на проведение и организацию мероприятий к Новому году. Об этом 25 октября сообщил в телеграм-канале спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Марина Каширская ИА REGNUM Елочные украшения

«Мы живём в очень непростое время. Специальная военная операция набирает обороты, ведутся активные боевые действия. Мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте. В связи с этим с главой Республики Сергеем Аксёновым приняли решение в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года», — написал Константинов.

Константинов отметил, что в муниципальных образованиях возможно предусмотреть минимальные траты с помощью бизнеса и общественности на украшение ёлки. Также не останутся без праздника дети — утренники для них проведут в детсадах, школах, больницах, детям отправят подарки и в рамках парламентской ёлки.

В то же время от крупных детских мероприятий в регионе откажутся в связи с действием в Крыму «жёлтого» уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования.

«Средства, которые планировалось потратить на подготовку к празднованию Нового года, будут перенаправлены на другие нужды», — уточнил Константинов.

Спикер подчеркнул, что для предпринимателей ограничений нет, кроме моральных: увеселительные мероприятия проводить можно, однако они не уместны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ряда регионов уже заявили об отказе от широкого празднования Нового года, сэкономленные средства в нескольких случаях решено было отправить на нужды СВО.