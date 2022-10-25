Приштина, Сербия, , 16:10 — REGNUM Правительство сепаратистского Косово не намерено продлить срок для перерегистрации автомобилей с сербскими номерами. Об этом 25 октября в Приштине заявил премьер-министр Косово Альбин Курти.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Курти напомнил, что последний день для замены сербских автомобильных номеров на номера сепаратистского Косово — 31 октября, и что Приштина 31 июля уже переносила срок перерегистрации автомобилей.

«Мы перенесли срок на 30 дней — вместо 1 октября он был продлен до 1 ноября. Все граждане Косово, которые имеют автомобили с устаревшими регистрационными номерами, выданными во время Милошевича, имеют возможность заменить их на законные регистрационные номера до 31 октября», — процитировал телеканал РТС слова Курти.

Он добавил, что «негативная кампания из Белграда и акты насилия над гражданами, которые поменяли номера» способствовали тому, что многие сербы, проживающие в Косово, не захотели перерегистрировать свои автомобили.

Напомним, что в соответствии с данными Приштины, за последние два месяца номера поменяли 15 владельцев автомобилей из почти 10 000 проживающих в основном на севере Косово и Метохии.

Ранее правительство сепаратистского Косово, ссылаясь на документы, подписанные с Белградом в 2006 году, приняло решение запретить использование сербских автомобильных номеров на территории Косово и Метохии.

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