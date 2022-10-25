Джакарта, 25 октября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Фанерный завод больше 20 часов не могут потушить пожарные в индонезийском городе Бандунг, сообщает CNN Indonesia.

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Склад фанерной фабрики на улице Сукарно Хатта содержит легковоспламеняющиеся материалы. Это сильно мешает пожарным. Процессу тушения пожара также препятствует ограниченный доступ к месту происшествия.

В общей сложности 22 пожарные машины были задействованы в тушении пожара. На складе фанерного завода не было противопожарной системы и цистерн с водой.

Убытки от инцидента, в результате которого сгорела фанерная фабрика, оцениваются в два млрд индонезийских рупий.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв, погибших в результате пожара на судне KM Express Cantika 77 в Индонезии, увеличилось до 17 человек.

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