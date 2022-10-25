Кишинёв, 25 октября 2022, 16:04 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от оппозиционной партии «Шор» требуют доплачивать сотрудникам полиции за дежурство в нерабочее время по 3000 леев (около 9,5 тыс. рублей) за каждый день. С таким заявлением 25 октября выступила на брифинге один из лидеров партии Марина Таубер.

Полиция Кишинева сносит палаточный городок протестующих
Полиция Кишинева сносит палаточный городок протестующих
Политическая партия «Шор»

Он отметила, что в связи с протестами, которые организовывает «Шор» в последнее время, правоохранители находятся под давлением и властей, и протестующих.

«Уже более шести недель в Кишинёве проходят протесты в режиме нон-стоп. Зачастую такие мероприятия проводятся в выходные дни или в нерабочее время, в том числе ночью. Как вы знаете, в таких случаях для обеспечения общественного порядка вызываются сотрудники полиции», — сказала Таубер.

По её информации, правоохранителям не платят, когда привлекают охранять порядок во время проведения акций в нерабочее время, хотя это противоречит закону.

Таубер подчеркнула, что протесты в стране будут только нарастать, поэтому она считает важным доплачивать полиции.

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