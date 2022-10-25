Кишинёв, 25 октября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от оппозиционной партии «Шор» требуют доплачивать сотрудникам полиции за дежурство в нерабочее время по 3000 леев (около 9,5 тыс. рублей) за каждый день. С таким заявлением 25 октября выступила на брифинге один из лидеров партии Марина Таубер.

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Он отметила, что в связи с протестами, которые организовывает «Шор» в последнее время, правоохранители находятся под давлением и властей, и протестующих.

«Уже более шести недель в Кишинёве проходят протесты в режиме нон-стоп. Зачастую такие мероприятия проводятся в выходные дни или в нерабочее время, в том числе ночью. Как вы знаете, в таких случаях для обеспечения общественного порядка вызываются сотрудники полиции», — сказала Таубер.

По её информации, правоохранителям не платят, когда привлекают охранять порядок во время проведения акций в нерабочее время, хотя это противоречит закону.

Таубер подчеркнула, что протесты в стране будут только нарастать, поэтому она считает важным доплачивать полиции.