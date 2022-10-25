Владикавказ, 25 октября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В правительстве Северной Осетии рассмотрен законопроект «О республиканском бюджете РСО-Алании на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов». Согласно документу, бюджет предполагает быть дефицитным. Доходы планируются в объеме 38 млрд рублей, расходы — 39 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Размер дефицита составит 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Его планируют покрыть за счет дополнительных доходов, а также других резервных механизмов, отметил министр финансов Олег Исаков. Он также сообщил, что налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются в размере более 14 млрд рублей. Положительная динамика ожидается от всех налоговых поступлений, кроме акцизов на алкоголь.

Отмечено, что, как и в предыдущие годы, бюджет Северной Осетии будет социально-ориентированным. В первую очередь внимание уделено социальным сферам, таким, как образование, здравоохранение, выплата заработной платы бюджетникам.