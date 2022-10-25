Владивосток, 25 октября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Владивостокский «Адмирал» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

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На 29-й минуте счёт в матче открыл защитник «Адмирала» Либор Шулак. На 53-й нападающий «Северстали» Игорь Гераськин восстановил равновесие.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Адмирала». Решающий бросок исполнил Шулак.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает шестое место в Восточной конференции, на счету команды 23 очка. «Северсталь» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 23 очками.

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