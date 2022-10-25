Москва, 25 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 25 октября, по состоянию на 13:30 по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снижается на 1,26%, до $90,08 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Roy Luck Поезд с нефтью

«Снижение стоимости черного золота сегодня ускорилось из-за увеличения рисков мировой рецессии, которая приведет к падению спроса на нефть.

24 октября опубликовали индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг еврозоны, Великобритании и США.

Абсолютно все показатели оказались значительно хуже консенсус-прогнозов аналитиков, а также ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение объемов производства.

Если после снижения объемов производства последуют еще и ухудшения на рынке труда, то это станет четким сигналом приближающейся рецессии и стоимость черного золота в таком случае может опуститься ниже $90 за баррель надолго.

А пока не ожидается ее дальнейшего снижения, так как ниже данной отметки ее будут выкупать трейдеры, ожидая снижения квот на добычу странами ОПЕК+, потому что они обещали «защищать» этот уровень», — пояснил эксперт.

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