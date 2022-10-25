София, , 15:58 — REGNUM Около 500 сотрудников пенитенциарной системы Болгарии собрались в болгарской столице Софии у здания министерства юстиции с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 25 октября сообщает БНР.

Протест Nathan Keirn

По свидетельствам очевидцев, манифестанты развернули плакаты с надписями «Мы — тоже болгары и хотим жить!» и «Нет издевательству над тюремщиками!». При этом полиция не вмешивалась в ход мероприятия, а некоторые стражи порядка выражали свою поддержку активистам.

Акция была прекращена после того, как представители минюста Болгарии объявили о намерении провести консультации с лидерами протестного движения.

Напомним, в течение 2022-го года профсоюз сотрудников тюрем Болгарии трижды организовывал забастовки и пикеты по всей стране. На сегодняшний день зарплата в соответствующем секторе является минимальной для правоохранителей.