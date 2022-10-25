Кострома, 25 октября 2022, 16:24 — REGNUM Движение троллейбусов в Костроме 24 октября было остановлено неслучайно, горожан пытаются «отучить» от электротранспорта. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделилась первый секретарь Костромского городского комитета КПРФ Марина Колданова. По её словам, работники муниципального «Троллейбусного управления» оповещали руководство предприятия о необходимости ремонта контактной сети, но управленческие решения «не были приняты вовремя».
Напомним, электротранспорт не работал в Костроме 24 октября. Причиной остановки троллейбуса стал повредившийся силовой кабель, проложенный под землёй в районе дома №122 по улице Советской. Управление городского пассажирского транспорта полагает, что порыв произошёл из-за ветхости контактной сети — её износ составляет «более 95%». Вместе с тем начальник службы электрического хозяйства МУПа Игорь Тихомиров пояснил ИА REGNUM, что все троллейбусы не вставали в Костроме с 1980-х годов. Обследования сетей на износ не проводилось. Отметим, что летом 2023 года город ждёт транспортная реформа, один из пунктов которой — замена всех троллейбусов автобусами.
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