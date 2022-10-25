Донецк, 25 октября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Посёлок городского типа Пантелеймоновка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом сообщает 25 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Осколок вражеского снаряда

Обстрел зафиксирован в 15:10 с позиций ВСУ в посёлке Новгородское. По Пантелеймоновке выпустили пять снарядов калибра 155 мм.

ВСУ четыре раза обстреляли Пантелеймоновку 23 октября.

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