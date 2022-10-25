Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в Тбилиси обсудили обсуждали долгосрочное стратегическое партнёрство между странами. Об этом 25 октября заявил в соцсети Twitter Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили Ahlibeyt.ge

«Наша общая цель — дружба, мирное сотрудничество и благополучие в регионе», — отметила глава грузинского правительства.

Напомним, Алиев посетил Грузию 24 октября. Он сообщил о планах нарастить поставки газа, нефти и электроэнергии в Европу через грузинскую территорию.

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