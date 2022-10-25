Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 25 октября, по состоянию на 13:30 мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,17%, до 61,36 рубля. Евро снижается на 0,08%, до 60,55 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Рубль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На прошлой неделе и в начале текущей рубль укреплялся к доллару на фоне налогового периода, так как экспортеры продавали валютную выручку на бирже для уплаты налоговых отчислений и поддерживали таким образом спрос на рубли.

Доллар за это время подешевел с 64,91 до 61,40 рублей (-5,41%). Пик налоговых выплат произойдет 25 октября, а значит экспортеры уже провели конвертацию валюты и в ближайшие три недели от них не стоит ждать поддержки рубля.

Частные инвесторы, которые вместе с экспортерами продавали доллары, делая ставку на укрепление рубля, сегодня фиксируют прибыли по этим сделкам, что ведет к обратному процессу, с утра рубль дешевеет.

Еще одним фактором для ослабления рубля против доллара может послужить снижение мировых цен на нефть. Однако не ожидается, что они опустятся ниже $90 за баррель Brent, а если и опустятся, то ненадолго, так как этот уровень под «защитой» ОПЕК+.

Перечисленные факторы оказывают краткосрочное влияние на ослабление рубля, но уже к концу текущей недели он может вновь начать укрепляться из-за действий более важных и долгосрочных факторов в виде профицита счета текущих операций платежного баланса РФ, который с января по сентябрь увеличился до $198,4 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

На этом фоне до конца недели стоимость доллара вполне может опуститься до 60,00–60,60 рублей, а сегодня прогнозируется его рост до 61,40–61,75 рублей из-за краткосрочных драйверов, описанных выше», — пояснил эксперт.

Читайте также: Курс рубля сохраняет стабильность на уровне 61 за доллар