25 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Надир Керимов, , 18:52 — REGNUM Главы Азербайджана и Турции — Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ввели в эксплуатацию международный физулинский аэропорт в Карабахе. Самолет турецкого лидера приземлился в Физули сегодня. Его встретил президент Азербайджана, вместе они перерезали ленту, символизирующую открытие воздушной гавани. Алиев проинформировал Эрдогана о ходе строительных работ, в которых принимали участие и турки. Аэропорт, фундамент которого заложили 14 января 2021 года, стал принимать рейсы за восемь месяцев до официального открытия.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Первый испытательный полет состоялся 22 августа. Взлетно-посадочная полоса насчитывает три тысячи метров в длину и 60 в ширину. Терминал способен обслуживать 200 пассажиров в час. Город Физули перешел под контроль Азербайджана во время последнего вооруженного конфликта в регионе. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.

Как эту новость восприняли азербайджанцы?

В телеграм-канале «Caliber» подписчики отреагировали по-разному.

Nur: «Не понимаю, о каком единствен идёт речь, если азербайджанцам не дают ВНЖ в Турции».

George: «Не совсем понятно, зачем 2 аэропорта рядом друг с другом: Физули и Зангелан. На отмыв денег. Аэропорт должен приносить деньги. Вы знаете, сколько обходится обслуживание аэропорта, если он не загружен? Это миллионы. Именно поэтому законсервирована куча аэропортов по всему бывшему СССР. Вот поэтому и возникает целесообразность второго аэропорта рядом с Физули».

НАРИМАН НАРИМАНОВ: «Есть экономика и есть политика. Приведу пример для наглядности. С экономической точки зрения проведение военных парадов — совершенно ненужное занятие и ненужная трата денег. Но с политической точки зрения военные парады — это демонстрация силы и военной мощи страны!»

Азад Гаджиев: «В Зангелане о таком и не мечтали! Вперёд, Азербайджан!»

Очень активно эту новость комментировали азербайджанцы на YouTube канале «BUDROOO NEWS»:

Samsung Galaxy: «Поздравляю весь наш народ еще с одним важным достижением. Дальнейших тебе успехов благодатная, прекрасная страна наша. Здоровья, много сил, удачи нашему президенту в его нелегкой работе».

Sand: «Два лидера-созидателя, надежный союз для наших партнеров, братья для тюркских государств, кулак против наших недругов и псевдодрузей! Да будет Аллах с нами!»

ceyran baratova: «Отлично, очень рада, Физули теперь Зангеланский аэропорт, просто супер, за такой короткий срок закончили, горжусь. Слава Азербайджану!»

Равшан Магерамов: «О шакалы, которые претендуют на наши границы, напрасно вы претендуете, вам никогда не испугать этих двух львов. Да здравствует азербайджано-турецкое братство. Я надеюсь, что мы добьемся успеха!»

Физулинский международный аэропорт President.az

aset sadiqli: «Я горжусь со слезами на глазах, потому что этой победой мы обязаны нашим мученикам. Пусть Бог утвердит их в будущей жизни. ИншаАллах!»

Azada Mahmudova: «Какой прекрасный день. Слава Богу, что он дал нам этот день. Один народ, два государства! Да хранит нас Бог!»

Кабиолда Сайранов: «Слава Азербайджану! Слава Турции! Только вперёд к тюркскому союзу — Туран! Надеемся в следующих торжествах к президентам Турции и Азербайджана присоединятся другие руководители тюркских стран».

Ilqar Yehyayev: «Так вот, скоро Алиев и Эрдоган будут принимать участие в открытиях различных объектов в Ханкенди и в Ходжалы, и это будет в любом случае. Это говорю я. Вот такие планы, и вот такие дела».

Вадим Ахвердиев: «Насчёт открытия аэропорта, надо было пригласить не только Турцию, но и все тюркские страны и в том числе Пакистан».

Nigar Safi: «Как здорово, когда на земле мир, вокруг все почищено от мин и строятся такие современные аэропорты. Уверена, что с запада и юга смотрят на это завистливые и недобрые глаза, наверное, строят новые козни. Мы будем строить, они будут завидовать. Аминь».

Так же новость благоприятно восприняли в Twıtter.

Ganira: «Глядя на все эти работы и успехи по созданию инфраструктуры, у всех должны исчезнуть сомнения в том, кто истинные хозяева этой земли. Не те, кто учинили там разрушения, вырубили леса, посеяли мины во имя смерти, а те, кто возрождает эти земли во имя жизни».