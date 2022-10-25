Ставрополь, 25 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров побывал в расположении батальона «Ставрополье», который входит в гвардейский десантно-штурмовой полк. Здесь проходят службу направленные для выполнения своего воинского долга мобилизованные ставропольцы. Владимиров познакомился с условиями несения службы, выслушал пожелания, пообещал помочь в решении бытовых вопросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Владимиров

Губернатор пообещал по каждому вопросу, связанному с проведением выплат за участие в спецоперации, оформлением льгот по оплате коммунальных услуг, решением проблем с оформлением документов в самых разных организациях и службах, провести работу и помочь в решении проблемы.

«По каждому вопросу будем вникать, разбираться и помогать. Не менее важна и тема хорошей экипировки, качественного оснащения для наших воинов. Всем необходимым, а главное, максимально подходящим для использования на передовой, ребят обеспечим», — написал Владимиров по итогам своей поездки в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что боевой дух земляков его восхитил. По словам губернатора, все бойцы «настроены на победу, каждый знает и понимает миссию, которую выполняют наши Вооруженные силы в специальной военной операции».