Донецк, 25 октября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 25 октября в представительстве ДНР Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15:23 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 15:25 — н. п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 15:32 боевики ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.