Москва, 25 октября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Введение системы идентификации болельщиков было ошибочный, уверен депутат Госдумы Лев Ковпак («Единая Россия»).

Алексей Колчин ИА REGNUM Проверка Fan ID на входе

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что проект федерального бюджета на 2023−2025 годы предусматривает увеличение объемов финансирования на систему идентификации болельщиков.

«Я обратился к председателю правительства Российской ФедерацииМихаилу Мишустину с депутатским запросом о досрочном прекращении такой затруднительной и неудобной для всех практики контроля болельщиков. Надеюсь, профильный комитет проведет скрупулезный анализ сложившейся ситуации и вовремя признает свою ошибку», — отметил Ковпак в своем телеграм-канале.

По его словам, главная задача — сделать спорт доступной, притягательной для молодежи инфраструктурой.

«Будем надеяться на положительное решение со стороны правительства. А как по-вашему: нужно ли в дальнейшем придерживаться использования Fan-ID или стоит отказаться от этого документа вовсе?», — спросил депутат своих подписчиков.