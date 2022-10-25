В Госдуме просят Мишустина отказаться от системы Fan-ID
Москва, 25 октября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Введение системы идентификации болельщиков было ошибочный, уверен депутат Госдумы Лев Ковпак («Единая Россия»).
Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что проект федерального бюджета на 2023−2025 годы предусматривает увеличение объемов финансирования на систему идентификации болельщиков.
«Я обратился к председателю правительства Российской ФедерацииМихаилу Мишустину с депутатским запросом о досрочном прекращении такой затруднительной и неудобной для всех практики контроля болельщиков. Надеюсь, профильный комитет проведет скрупулезный анализ сложившейся ситуации и вовремя признает свою ошибку», — отметил Ковпак в своем телеграм-канале.
По его словам, главная задача — сделать спорт доступной, притягательной для молодежи инфраструктурой.
«Будем надеяться на положительное решение со стороны правительства. А как по-вашему: нужно ли в дальнейшем придерживаться использования Fan-ID или стоит отказаться от этого документа вовсе?», — спросил депутат своих подписчиков.