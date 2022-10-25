Волгоград, 25 октября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ЧП на производственном предприятии в Красноармейском районе Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительным данным, около 13:30 на заводе по производству радиаторов отопления произошло воспламенение алюминиевой пыли в вытяжной трубе. В результате этого один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

На месте происшествия находится и. о. прокурора Красноармейского района Волгограда Александр Бондаренко. Прокуратура организовала проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства, в том числе в части обеспечения безопасности условий охраны труда.