Москва, , 15:47 — REGNUM Мне не нравится поспешность, с которой наши СМИ начали транслировать новость об увеличении объёма импорта и экспорта товаров между Россией и странами ЕС, причём транслировать, не особенно утруждая себя комментариями. Здесь есть что-то от желания «вернуть всё, как было», отметил 25 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя информацию об увеличении экспорта товаров в Россию.

Контейнеры Shamil Khakirov

Как сообщалось, шесть стран Евросоюза в июле 2022 года нарастили экспорт товаров в Россию.

«Да, объём торговли с некоторыми странами ЕС вырос, но введённые против нас меры экономического давления, среди которых торговые ограничения занимают особое место, не отменяются и отменены не будут.

Положительное в этом росте только то, что даже в условиях чрезвычайного давления со стороны Вашингтона получает подтверждение естественный и взаимовыгодный характер торговых связей Европы и России. Речь, однако, идёт о малом утешении: американцы эти связи всё равно разорвут, и нам надо исходить именно из этого.

Так нужно ли нам тянуть, подыгрывать странам-лимитрофам? Думаю, что нет, если только речь не идёт о закупке через них чего-то действительно критически нужного для нас.

Я бы предпочёл, чтобы наше правительство проявляло больше инициативы в ограничении торговли с теми, кто не просто участвует в антироссийской политике Брюсселя и Вашингтона, но и нередко стимулирует эту политику.

Наша задача — сделать так, чтобы лимитрофы в полной мере испытали на себе последствия своей собственной и американской политики, а не пытаться размывать её, сохраняя то, что обречено.

От своей цели ослабления и уничтожения нашей страны Запад не отступит, а США ещё и параллельно решат задачу разрушения Европы.

Наша ближайшая цель — переориентация сырьевого экспорта с европейских рынков, а на более длительную перспективу – сокращение экспорта сырья, наращивание производства и торговли готовой продукцией с теми, кто хочет или вынужден будет торговать с нами на выгодных нам условиях», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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