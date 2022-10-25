Астана, 25 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Астане 25 октября прошла церемония поднятия государственного флага с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Токаев также поздравил сограждан с этой датой. Он заявил, что праздник должен возвышать дух народа, укреплять государство и единство.

«Мы приступили к построению Справедливого Казахстана. Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев», — сказал Токаев.

Отмечается, что церемония поднятия флагов прошла во всех регионах республики.

Напомним, День республики в Казахстане снова получил статус национального праздника в этом году. Праздник отмечается в годовщину принятия декларации о независимости, принятой 25 октября 1990 года.