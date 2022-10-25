Тамбов, 25 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Тамбовской области начались выплаты жителям, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Процесс перечисления выплат стартовал 25 октября. По распоряжению главы Тамбовской области Максима Егорова каждый мобилизованный тамбовчанин с 21 сентября получит единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей.

Власти уточняют, что выплата не предполагает подачу заявлений и справок для подтверждения о мобилизации, она начисляется автоматически по предоставленным из военкомата спискам. Деньги поступят на персональный счёт военнослужащего. Данные средства выделены из областного бюджета.

«Мы сделали систему перечисления средств максимально удобной, без бюрократических барьеров. В ежедневном режиме вместе с воинскими частями и службой социальной защиты отрабатываем, кому и чем необходимо помочь. Речь идёт о нуждах самих мобилизованных и их семьях. Для этого используются средства благотворительного фонда «Развитие Тамбовщины», — сказал Максим Егоров.

Глава региона поблагодарил за участие всех неравнодушных тамбовчан, отметив, что в фонд уже перечислено свыше 86 млн рублей.

Региональные власти напоминают, что информацию обо всех мерах социальной поддержки можно уточнить в социальном МФЦ, службах социальной защиты городов и районов области, на интернет-платформе «Объясняем. рф». Также работает единый телефон для справок (60.78.4752-60).

Для организации обратной связи по вопросам частичной мобилизации используются «горячая линия» 122, портал госуслуг, социальные сети, включая чат-бот. С благотворительным фондом «Развитие Тамбовщины» можно связаться по электронной почте.

Адресную помощь семьям военнослужащих оказывают волонтёры штаба #МыВместе, которые принимают заявки на доставку продуктов и другие услуги.