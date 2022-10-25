Уфа, 25 октября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Инвесторам предложили вложить средства в создание глэмпингов в Башкирии. Об этом 25 октября сообщает пресс-службе республиканского правительства.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова Этно-глэмпинг «Алтайское кочевье»

Сообщается, что корпорация развития республики представила инвесторам два бизнес-предложения, которые направлены на развитие туристической отрасли. Предлагается создать глэмпинги около известных среди туристов локаций Баймакского и Гафурийского районов. На реализацию первого предложения нужно буде направить 32,8 млн рублей и создать 14 новых рабочих мест. Объем средств для реализации второго предложения составит 17,8 млн рублей (будет создано 15 новых рабочих мест).

Так, инвесторам предложили разместить глэмпинг около водопада Гадельша, который является самым крупным водопадом Южного Урала.

«Эту достопримечательность ежегодно посещает множество туристов, поэтому благоустройство комфортной инфраструктуры окажет положительный эффект как на привлечение турпотока, так и на сроки окупаемости проекта», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития БашкирииНаиля Габбасова.

Отмечается, что в рамках второго предложения для размещения глэмпингов предлагается несколько площадок, одна из которых находится рядом с деревней Таш-Асты, расположенной около скал Акташ и Уклы-Кая, которые также являются популярным местом отдыха среди гостей и жителей республики.

Инвесторам предлагают меры государственной поддержки.

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