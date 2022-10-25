Херсон, 25 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Барыг, отказывающихся принимать рубли и незаконно поднявших курс в обменном фонде, будут выдворять из Херсонской области. Об этом заявил в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 25 октября.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

«Все те, кто сегодня отказываются принимать рубли, кто незаконно поднял курс в обменном фонде — это обыкновенные барыги», — подчеркнул Стремоусов.

Он заявил, что как только ситуация упростится, данные граждане будут выдворены с территории Херсонской области «в трусах, в шлепанцах, в том, в чем они есть, и пускай там занимаются своими правилами игры».

«Мы на территории Херсонской области будем жить исключительно по законам РФ», — сказал Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона сообщили о фактах мародёрства в регионе, а также случаях, когда в магазинах отказывались принимать рубли. Ранее Стремоусов заявил, что таких граждан будут наказывать по законам военного времени, вплоть до выдворения на территорию б. УССР.