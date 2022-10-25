«Выдворять в трусах и шлёпках» — Стремоусов о борьбе с барыгами
Херсон, 25 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Барыг, отказывающихся принимать рубли и незаконно поднявших курс в обменном фонде, будут выдворять из Херсонской области. Об этом заявил в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 25 октября.
Он заявил, что как только ситуация упростится, данные граждане будут выдворены с территории Херсонской области «в трусах, в шлепанцах, в том, в чем они есть, и пускай там занимаются своими правилами игры».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона сообщили о фактах мародёрства в регионе, а также случаях, когда в магазинах отказывались принимать рубли. Ранее Стремоусов заявил, что таких граждан будут наказывать по законам военного времени, вплоть до выдворения на территорию б. УССР.