Луганск, 25 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Тайник с иностранным оружием для диверсантов киевского террористического режима нашли в Луганской Народной Республике спецслужбы. Об этом 25 октября сообщил источник в силовых структурах региона.

U.S. Customs and Border Protection Оружие

«В результате оперативно-разыскных мероприятий спецслужбами ЛНР выявлен схрон ВСУ с оружием и боеприпасами иностранного производства. Из тайника изъяты автоматы, гранатометы, в том числе марки М4740 производства Швеции, патроны, средства инициирования, взрывчатые вещества», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник уточнил, что этот схрон предназначался для того, чтобы обеспечивать деятельность диверсионно-разведывательных групп боевиков ВСУ, планирующих теракты на территории ЛНР.

Кроме того, он указал, что в данный момент ведутся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, которые направлены на установление лиц, причастных к подготовке диверсионно-террористических актов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что Вооружёенные силы России нанесли сокрушительный удар по подразделениям ВСУ, прорывавшимся в Кременную в Луганской Народной Республике.