Власотинце, , 16:07 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич опасается дальнейшего усугубления конфликта на территории б. УССР. Об этом Вучич заявил журналистам 25 октября в городе Власотинце.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я боюсь, что будет только хуже. Проблема в том, что никто не желает компромисса — каждая сторона желает только поражения своего противника. Пока ситуация не прояснится, а это произойдет нескоро, я боюсь, что конфликт будет только усугубляться», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что ранее Вучич назвал конфликт на территории б. УССР самым большим конфликтом с момента окончания Второй мировой войны.