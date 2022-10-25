Москва, , 15:41 — REGNUM Экс-министр финансов Риши Сунак уже баллотировался на пост премьера Великобритании, однако в прошлый раз с небольшим отрывом была избрана Лиз Трасс, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Риши Сунак Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этот раз Риши Сунак возглавил список претендентов, в котором также присутствовал бывший премьер Борис Джонсон . Но в последний момент Борис Джонсон и Перри Мордонт отозвали свои кандидатуры, и Риши Сунак фактически остался единственным претендентом на пост премьера.

После повторного назначения Си Цзиньпиня на пост председателя в Китае, кандидатура Джонсона была исключена, так как вместе с назначением Си были выведены с ключевых позиций пробританские китайские политики. И необходимость в Джонсоне, как связующем звене в китайско-британской политике отпала.

Британия сделала ставку на сына индийского миллиардера Риши Сунака, как возможному противовесу развитию Китая.

Усиливая влияние в Индии Британия, вероятно, попытается ослабить растущее геополитическое влияние Китая в мире», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новым премьер-министром Британии назначен бывший министр финансов Риши Сунак.

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