Федоровский район, Саратовская область, 25 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Бывшего начальника управления образования администрации Федоровского района Саратовской области обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд, сообщает следственное управление СКР по региону.

Sledcom.ru Уголовное дело

По данным следствия, с 2020 по 2022 годы бывшая сотрудница управления образования администрации Федоровского района устно сказала директорам нескольких образовательных учреждений производить стимулирующие выплаты учителям, а полученные средства передавать ей, так как финансы пойдут на нужды управления образования. За это время сотрудники учреждений передали более 1,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове адвокат получил от своего доверенного лица, обвиняемого в совершении тяжкого преступления, денежные средства в размере 200 тыс. рублей. Он обещал передать деньги сотрудникам полиции за непривлечение своего подзащитного к уголовной ответственности за более тяжкое преступление.

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