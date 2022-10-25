Москва, 25 октября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Законопроект о повышении уровня оплаты труда работников предприятий промышленности, выпускающих продукцию по государственному оборонному заказу, внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с депутатами от «Единой России» Максимом Топилиным и Владимиром Гутенёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Напомним, раннее Гутенёв заявлял о том, что для повышения конкурентоспособности российской экономики необходим приток новых кадров в ОПК, но его нельзя обеспечить без увеличения зарплат инженеров, которые сейчас находятся на не самом привлекательном уровне.

Поправками предлагается установить, что при определении цены на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, обеспечивается превышение уровня оплаты труда работников предприятий промышленности, выпускающих продукцию по государственному оборонному заказу, не менее чем на 10% по отношению к среднему уровню оплаты труда в субъекте Российской Федерации, в котором находится организация.