Калуга, , 15:51 — REGNUM В Калужской области в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» 86 государственных и муниципальных услуг подлежат переводу в электронный формат. В настоящее время дистанционно доступно 96,5% услуг, сообщили 25 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Эмблема портала Госуслуг gosuslugi.ru

За девять месяцев 2022 года количество обращений за получением региональных услуг в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) — портала Госуслуг в области составило около 80 тысяч. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Уровень удовлетворенности качеством электронных услуг превысил четыре балла по пятибалльной системе.

Получить услуги можно также в МФЦ Калужской области. В регионе действуют 36 центров, 64 подразделений и одна точка доступа «Мои документы» в многофункциональном миграционном центре. В них предоставляется 216 услуг. В 2022 году МФЦ оказано 718 814 государственных и муниципальных услуг. Уровень удовлетворенности граждан составил 99,98% согласно данным регионального кабинета в информационно-аналитической системе «Мониторинг качества услуг».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по поручению президента Российской Федерации в стране реализуется проект по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид. Глава государства отметил необходимость повышения доступности государственных и муниципальных услуг для граждан и бизнеса, обозначив, что абсолютное большинство таких услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю. Массовые социально значимые госуслуги, а также муниципальные услуги в России должны быть переведены в электронный формат к началу 2023 года.

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