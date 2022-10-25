Тбилиси, , 18:22 — REGNUM Депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе посетовал на то, что оппозиция и связанные с ней общественные организации предоставляют США ложную информацию, сообщает 25 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Так он оценил заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о том, что действия грузинского правительства, препятствующие демократическим реформам, привели к поляризации в обществе.

«Оппозиция предоставляет ложную информацию, затем следует определенное заявление, затем оно очень быстро рассеивается, потому что оказывается, что нет реальной основы и никаких оснований для таких заявлений, которые поставляются нашими НПО в США или ЕС, затем получается, что нет никаких оснований», — сказал Сарджвеладзе.

По его словам, необходимо некоторое время, чтобы предоставить западным партнёрам «точную и корректную» информацию.

Напомним, что официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обвинил грузинское правительство в отказе от демократизации, что привело к поляризации грузинского общества.