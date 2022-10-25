Тбилиси, , 15:36 — REGNUM Деполяризация между правительством Грузии и оппозицией, чего добивается Евросоюз, не может быть достигнута усилиями только одной стороны. Об этом 25 октября заявил журналистам министр финансов страны Лаша Хуцишвили.

Лаша Хуцишвили Министерство финансов Грузии

Он прокомментировал заявление представителя Госдепа США Неда Прайса, который сказал, что в грузинском обществе поляризация усугубляется якобы из-за приостановки руководством Грузии «демократических реформ».

«Для снижения поляризации важны не только усилия власти, правительства, но также важна вовлеченность оппозиции в этот процесс», — сказал глава минфина.

Министр также заявил, что все пункты, которые требует от Грузии Евросоюз для присуждения статуса кандидата в ЕС, будут выполнены вовремя.

Напомним, в июле Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией.

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