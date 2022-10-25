Париж, , 15:35 — REGNUM Столкнувшись с острой нехваткой водителей автобусов во Франции в течение нескольких месяцев, компания RATP, осуществляющая пассажирские перевозки в Париже и пригороде, в октябре объявила машинистам о введении «производственной» надбавки в размере 450 евро для тех, кто будет занимать свои должности в течение трех месяцев, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В частности, водители автобусов будут получать 100 евро за первый месяц. Дополнительные 150 евро будут выплачены во второй месяц, а затем 200 евро через три месяца. Всего 450 евро. Однако «счетчик» будет сброшен при отсутствии на работе.

Эта схема была введена задним числом с 1 октября и должна действовать до конца года. Цель: бороться с нехваткой водителей, которая поражает парижский транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, отец 6-летней девочки, которая, как утверждается, подверглась сексуальному насилию со стороны 16-летнего подростка в Роанне (Франция), находится под следствием.

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