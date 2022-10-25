Волгоград, 25 октября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Взрыв на заводе по производству радиаторов отопления на улице Бахтурова в Красноармейском районе Волгограда произошёл днём 25 октября. Об этом сообщают местные СМИ.

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Очевидцы в социальных сетях уточняют, что серьёзно повреждено здание завода. На место происшествия прибывают экстренные службы.

Издание «В1. ру» со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает о воспламенении алюминиевой пыли в здании цеха.