Киев, , 15:34 — REGNUM С призывом к жителям захваченной Киевом территории б. УССР, которые уехали за границу, не возвращаться на родину до весны выступила 25 октября представитель киевского террористического режима Ирина Верещук, её выступление транслировали телеканалы Киева.

Снег, вода, разруха Андрей Репин © ИА REGNUM

«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. <…> Если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать», — сказала она.

Кроме того, Верещук уточнила, то возвращающиеся в данный момент на захваченную Киевом территорию б. УССР этим подвергают опасности и себя, а также своих близких и детей.

При этом она добавила, что в настоящее время лучше не ждать улучшения ситуации.

«Понимаем, что ситуация будет ухудшаться, а зиму надо пережить. Переживём зиму, тогда будем думать об остальном», — пояснила Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского террористического режима Владимир Зеленский заявил, что в данный момент у Киева «нет ни цента» и потому ему срочно необходимо $17 млрд «для быстрого восстановления».