Оренбург, 25 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Оренбурге в дни школьных каникул 1480 детей и подростков отдохнут в семи загородных лагерях, сообщили в пресс-службе мэрии.

Minobr.pnzreg.ru Осенние каникулы

В настоящее время идёт активная подготовка организаций отдыха и оздоровления детей к каникулам. Лагеря оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, первичными средствами пожаротушения. В корпусах лагерей вывешены телефоны аварийных служб, планы эвакуации при пожаре, оформлены информационные стенды по комплексной безопасности. С началом смены в лагерях проведут противопожарные инструктажи и тренировки по безопасной эвакуации детей при ЧП.

В целом в дни каникул будет функционировать свыше 50 досуговых площадок для школьников. В городе будут работать все 14 муниципальных учреждений дополнительного образования и 40 клубов по месту жительства.

«Наша цель — максимально разнообразить отдых детей на каникулах. Для этого будут задействованы городские учреждения культуры, школьные спортивные залы, библиотеки, на базе которых пройдут различные досуговые мероприятия. Это и выставки, и концерты, и тематические конкурсы, а также спортивные соревнования», — сказала и. о. заместителя главы Оренбурга по социальным вопросам, начальник городского управления образования Лариса Бебешко.

Добавим, школьные каникулы начнутся 30 октября. Завершится отдых 6 ноября.