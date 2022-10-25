Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Экологи начали замерять на наличие опасных веществ воздух Санкт-Петербурга, чтобы найти причину вони, на которую жалуются горожане, сообщили 25 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города.

yarregion.ru Станция по проверке атмосферного воздуха

Напомним, неприятный «мусорный» запах почувствовали жители нескольких районов Санкт-Петербурга утром 25 октября. Жалобы на вонь в социальных сетях поступали из Приморского, Калининского, Московского, Центрального и других районов.

Однако, как уточнили ИА REGNUM в ведомстве, жалобы на зловоние в Смольный поступают еще с 22 октября. Чаще всего сообщения регистрируют от жителей Московского, Фрунзенского и Невского районов города, то есть южных и юго-восточных районов.

«По поступившим обращениям в настоящее время проводится выезд специалистов передвижной лаборатории мониторинга атмосферного воздуха в Московский и Фрунзенский районы для проведения оперативных наблюдений за качеством атмосферного воздуха по основным и специфичным загрязняющим веществам в атмосферном воздухе», — добавили в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга.