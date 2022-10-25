В Ярославской области хотят увеличить размер взносов за капремонт
Ярославль, 25 октября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Ярославский фонд капремонта готовит предложение об увеличении размеров взносов с жителей. Об этом рассказал директор фонда Роман Гайнутдинов на заседании Ярославской областной думы.
Депутаты спросили у главы фонда, нет ли планов об увеличении взносов.
В ответ Роман Гайнутдинов сообщил, что такие планы уже были.
Предложение будет направлено в правительство Ярославской области. В целом, увеличение взносов необходимо из-за того, что денег в фонде не хватает. В частности, это случилось и потому, что за последнее время существенно выросли цены на стройматериалы. Сумма обоснованного тарифа, по мнению представителей фонда, составляет 30 рублей за квадратный метр, а сейчас ярославцы платят 8 рублей и 51 копейку с квадратного метра.