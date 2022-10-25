Ярославль, 25 октября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Ярославский фонд капремонта готовит предложение об увеличении размеров взносов с жителей. Об этом рассказал директор фонда Роман Гайнутдинов на заседании Ярославской областной думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

Депутаты спросили у главы фонда, нет ли планов об увеличении взносов.

«Планирует ли фонд капремонта выходить с предложением об увеличении взносов на капитальный ремонт со стороны жителей?», — спросил Эльхан Мардалиев.

В ответ Роман Гайнутдинов сообщил, что такие планы уже были.

«Мы неоднократно делали это, выносили это предложение. Это от нас не зависит. То есть, предложение мы подготовим», — пояснил директор фонда капремонта.

Предложение будет направлено в правительство Ярославской области. В целом, увеличение взносов необходимо из-за того, что денег в фонде не хватает. В частности, это случилось и потому, что за последнее время существенно выросли цены на стройматериалы. Сумма обоснованного тарифа, по мнению представителей фонда, составляет 30 рублей за квадратный метр, а сейчас ярославцы платят 8 рублей и 51 копейку с квадратного метра.