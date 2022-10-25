Уфа, 25 октября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Дополнительную поддержку намерены оказать педагогам в Уфе. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

ИА REGNUM Учитель

Сообщается, что в муниципалитете было подписано очередное отраслевое соглашения на 2022−2024 годы. Подписи в документе поставили мэр Уфы Ратмир Мавлиев, председатель Башкирской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Раиль Газизов и начальник управления образования администрации Уфы Азат Батыршин.

Отмечается, что стороны приняли на себя обязательства по реализации дополнительных, сверх установленных законодательством, мер соцподдержки и льгот для работников образования (выплаты молодым педагогам, санаторно-курортное лечение, материальная помощь на дорогостоящее лечение и при выходе пенсию)

«Очень важно принять все меры по исполнению обязательств. Тогда работа в образовательных учреждениях станет более привлекательной, и соглашение позитивным образом скажется на повышении качества образовательных услуг», — приводит пресс-служба слова Мавлиева.