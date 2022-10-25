Москва, 25 октября 2022, 15:33 — REGNUM Очередной антирекорд китайского юаня уже не кажется столь существенным, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Китайские юани
Китайские юани
Pixabay.com
«На протяжении последних нескольких месяцев наблюдается последовательную политики Народного Банка Китая (НКБ) по девальвации национальной валюты. Всего с начала года юань потерял к доллару США около 10%.
Факторов, способствующих дальнейшему понижению курса множество. Среди наиболее важных монетарная политика США, антиковидные ограничения, замедления внешнеторгового оборота.
Так, монетарная политика НБК и ФРС имеют разнонаправленные векторы, то есть ФРС ужесточает свою политику, а НКБ смягчает.
Проводимая в Китае политика «нулевой терпимости к COVID-19» позволяет избегать большого количества новых случаев заражения, но негативно влияет на деловую активность и темпы роста экономики.
И наконец, перекос внешнеторгового оборота в сторону импорта, в связи с чем НБК принимает меры к стимулированию экспорта китайских товаров.
Для инвесторов, активно замещающих свои валютные активы на юани, происходящее может являться некоторым шоком, однако, необходимо понимать особенности валютного регулирования в Китае.
Так, юань не является свободно плавающей валютой и национальный банк имеет достаточно широкий набор инструментов для регулирования.
В любом случае, возрастающая роль Китая как торгового партнера России и санкционный режим по-прежнему делают юань одной из самых привлекательных дружественных валют для инвесторов.
Стоит отметить, что большинство экспертов предсказывали ослабление курса юаня после завершения съезда Коммунистической партии КНР 22 октября 2022 года», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до нового минимума с июня 2020 года.

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