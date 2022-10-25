Москва, , 15:33 — REGNUM Очередной антирекорд китайского юаня уже не кажется столь существенным, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Китайские юани Pixabay.com

«На протяжении последних нескольких месяцев наблюдается последовательную политики Народного Банка Китая (НКБ) по девальвации национальной валюты. Всего с начала года юань потерял к доллару США около 10%.

Факторов, способствующих дальнейшему понижению курса множество. Среди наиболее важных монетарная политика США, антиковидные ограничения, замедления внешнеторгового оборота.

Так, монетарная политика НБК и ФРС имеют разнонаправленные векторы, то есть ФРС ужесточает свою политику, а НКБ смягчает.

Проводимая в Китае политика «нулевой терпимости к COVID-19» позволяет избегать большого количества новых случаев заражения, но негативно влияет на деловую активность и темпы роста экономики.

И наконец, перекос внешнеторгового оборота в сторону импорта, в связи с чем НБК принимает меры к стимулированию экспорта китайских товаров.

Для инвесторов, активно замещающих свои валютные активы на юани, происходящее может являться некоторым шоком, однако, необходимо понимать особенности валютного регулирования в Китае.

Так, юань не является свободно плавающей валютой и национальный банк имеет достаточно широкий набор инструментов для регулирования.

В любом случае, возрастающая роль Китая как торгового партнера России и санкционный режим по-прежнему делают юань одной из самых привлекательных дружественных валют для инвесторов.

Стоит отметить, что большинство экспертов предсказывали ослабление курса юаня после завершения съезда Коммунистической партии КНР 22 октября 2022 года», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до нового минимума с июня 2020 года.

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