Ульяновск, 25 октября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области формируют региональную базу в сфере организации школьного питания, в том числе разрабатывается законопроект для решения системных проблем. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Питание

Губернатор Алексей Русских отмечает, что он продолжает получать жалобы от родителей по поводу качества питания в школах, при этом в регионе «нет единого подхода, выявлены системные проблемы». Глава минпросвещения Ульяновской области Наталья Семенова подтвердила по итогам мониторинга, что «некоторые муниципалитеты не выполняют всецело ряд требований».

В связи с этим разрабатывается проект закона, который должен урегулировать данные вопросы — в частности, закрепить право на родительский контроль, установить единые требования к организации питания детей, в том числе соблюдение типовых меню и качества продуктов в соответствии с ГОСТами, определить режим питания и требования к питанию детей с заболеваниями.

«Не должно быть такого, что в каких-то муниципалитетах кормят хуже, чем в остальных — порядок должен быть на территории всего региона», — сказал глава региона.

После доработки законопроект обсудят в общественной палате.

Напомним, ранее в области разработали единый стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием школьников, включив в него типовое меню.

Как сообщало ИА REGNUM , лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов предложил возрождать муниципальные комбинаты питания и собственные пищеблоки в школах.

Подробнее: В Госдуме настаивают на возрождении школьных пищеблоков