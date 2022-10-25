Ярославль, 25 октября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Ярославский суд вынес приговор сотруднице АО «Почта России», которая обвинялась в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Бывшая руководитель группы расчета зарплаты с января 2018-го по июнь 2021-го создавала ведомости и платёжные поручения на себя и других работников, тем самым начисляя дополнительные выплаты. Все документы она подписывала у руководства, которое не было в курсе мошенничества. Таким образом женщина смогла похитить более двух миллионов рублей.

Преступления вскрылись во время внутренней служебной проверки. Сотрудница свою вину признала и частично возместила ущерб. Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, ей придётся вернуть оставшуюся часть похищенных денег. Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, подобные ситуации не влияют не обслуживание клиентов, так как все средства, которыми оперирует «Почта России», застрахованы.