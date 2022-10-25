Косовска-Митровица, Сербия, , 15:41 — REGNUM Министерство внутренних дел сепаратистского Косово отправило абонентам мобильного оператора IPKO сообщения на сербском языке, содержащие призыв поменять сербские автомобильные номера на косовские до 31 октября, когда заканчивается срок перерегистрации автомобилей. Об этом 25 октября сообщил портал KoSSev.

Сербская церковь. Косовска-Митровица Tiia Monto

«Поменяйте свои автомобильные номера на «РКС» («Республика Косово» — ИА REGNUM), воспользовавшись финансовыми льготами до 31 октября 2022 года. В любом месте вне зависимости от вашей прописки», — процитировал портал текст сообщения, которое в редакцию прислали сербы, проживающие как на севере, так и на юге сербского автономного края.

Напомним, что ранее руководство ЕС призвало Приштину продлить срок для перерегистрации автомобилей с сербскими номерами.