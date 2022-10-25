Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Армия, которой располагает киевский режим, находится в плохом состоянии, и на это указывают действия Вашингтона. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, пишет The American Conservative.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению отставного полковника, плохое состояние ВСУ подтверждает недавнее заявление экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса. Петреус предположил, что страны Запада под руководством Вашингтона якобы могут вмешаться в конфликт на территории б. УССР.

«Настоящий посыл Петреуса заключается в том, что единственный способ продлить жизнь киевским властям — это готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую, пока не стало слишком поздно», — утверждает Макгрегор.

Комментируя слова Петреуса, Макгрегор напомнил, что территория б. УССР — это не Ирак, а армия России — это не люди «на пикапах с пулемётами». Этой зимой ВСУ не смогут противостоять наступлениям российских войск без иностранных наёмников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден ошибся в своей вере в безграничную мощь Америки и тем самым толкнул киевский режим в руки России.

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