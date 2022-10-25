Вашингтон, 25 октября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Армия, которой располагает киевский режим, находится в плохом состоянии, и на это указывают действия Вашингтона. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, пишет The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По мнению отставного полковника, плохое состояние ВСУ подтверждает недавнее заявление экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса. Петреус предположил, что страны Запада под руководством Вашингтона якобы могут вмешаться в конфликт на территории б. УССР.

«Настоящий посыл Петреуса заключается в том, что единственный способ продлить жизнь киевским властям — это готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую, пока не стало слишком поздно», — утверждает Макгрегор.

Комментируя слова Петреуса, Макгрегор напомнил, что территория б. УССР — это не Ирак, а армия России — это не люди «на пикапах с пулемётами». Этой зимой ВСУ не смогут противостоять наступлениям российских войск без иностранных наёмников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден ошибся в своей вере в безграничную мощь Америки и тем самым толкнул киевский режим в руки России.

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