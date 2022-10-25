Донецк, 25 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Минеральное и Ясиноватую, сообщили 25 октября в представительстве ДНР Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15:00 — н. п. Орловка — н. п. Минеральное: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 15:00 боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибра 155 мм. В 15:05 каратели ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.